Şeyma Subaşı'nın sevgilisinden İtalyan kız paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, uzun süredir İspanya'nın Ibiza Adası'nda, sevgilisiyle birlikte tatil yapıyordu.

Dolu dizgin aşk yaşayan çift, geçtiğimiz gün sevgilisi Guido'nun doğum gününü de İbiza'da kutlamıştı.

"HAYAT İTALYAN KIZLA DAHA GÜZEL"

Şeyma Subaşı gibi İtalyan sevigilisi de Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Guido Senia, Şeyma Subaşı'nı kızdıracak bir paylaşımda bulundu. "La vie est belle mais elle est plus belle avec une Italiene." yazılı paylaşımının türkçesi, "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!". Subaşı'ın sevgilisinin yaptığı bu paylaşıma ne diyeceği merak konusu oldu.







