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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, Meksika sahillerinde yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 17:07..
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Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Şeyma Subaşı geçtiğimiz Kasım ayında Acun Ilıcalı ile 1 yıllık evliliğini ani bir kararla sonlandırmıştı. Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma nedeni olarak birden fazla iddia ortaya atılmıştı.

FRANSIZ DJ İLE TULUM SAHİLLERİNDE

Kızı Melisa ile Meksika'nın Tulum şehrinde tatil yapan Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile birlikte görüntülendi.

SOSYAL MEDYAYA SIZDI

Subaşı’nın bu fotoğraflarını sosyal medyaya kimin sızdırdığı ise merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DOĞRULUYOR

İkilinin sosyal medya paylaşımları, görüntülerdeki kişilerin Şeyma Subaşı ve Guido Senia olduğunu doğrular nitelikte.

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi

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