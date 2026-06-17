Sezgin Tanrıkulu, Devlet Bahçeli ile görüştü

MHP Lideri Devlet Bahçeli, mesaisini Ankara'da sürdürüyor.

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, oldukça önemli mesajlar vermişti.

Bölgede yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli, oldukça önemli aşamalar kateden Terörsüz Türkiye sürecinden de bahsetti.

DİKKKAT ÇEKEN BİR İSMİ AĞIRLADI

Bahçeli'nin dün yaptığı konuşmanın yankıları sürerken bugün ise dikkat çeken bir ismi kabul etti.

Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi de X hesabından duyurdu.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından Bahçeli ile olan fotoğraf karesini paylaştı.

Fotoğrafta, Bahçeli'nin Sezgin Tanrıkulu'nun koluna girdiği görülüyor.

"HASBİHAL ETTİK"

Sezgin Tanrıkulu, dikkat çeken görüşmeye dair şu notu düştü;

"Sayın Devlet Bahçeli’yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim.

Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."

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