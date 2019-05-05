Sezgin Tanrıkulu PKK saldırısına sessiz kaldı

Terör örgütü PKK'ya karşı yoğun bir şekilde operasyonların düzenlendiği dönemde, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamalarıyla adeta örgüte kalkan olmuştu.
SİHA'ların teröristleri değil piknik yapmaya giden insanları öldürdüğünü iddia eden Tanrıkulu'nun açıklamaları, Kandil tarafından sevinçle karşılanmıştı.
PİKNİK DÖNÜŞÜ PKK TUZAĞI
Hain terör örgütü PKK, Cudi Dağı'na piknik yapmaya gidenleri hedef aldı.
Teröristlerin tuzakladığı bombanın patlatılması sonucunda 28 yaşındaki Servet Bilen ile 13 yaşındaki Diyar Bilen hayatını kaybetti.
SEZGİN SESSİZ
İki kardeşin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken akıllara yeniden Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları geldi.
CHP'li vekil, PKK'nın alçak saldırısıyla ilgili kınama mesajı bile yayınlamadı.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı haberi