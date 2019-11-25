Sezin Erbil: Babamın kaldığı hastanede doğuracağım

37 haftalık hamile olan Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, paylaştığı fotoğrafının altına duygusal bir yazı kaleme aldı.

Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Erbil, "Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim." ifadelerini kullandı.

"KIZIM İÇİN DAHA AZ AĞLIYORUM"

İşte Sezin Erbil'in o paylaşımı... "Çok şükür 37. haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim, ‘hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener’ diyorum.

"DOĞUMU NORMAL İSTİYORUM"

Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim. Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler, öğrensin kızım.

"20 KİLO ALDIM"

Çok soran olmuş, hamilelikte 20 kilo aldım. Doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın.

Hamile kalmadan bir sene önce sigarayı zaten bırakmıştım, alkol hiç içmem, kola en sevdiğim şeydir ağzıma sürmedim. Kahve, çay, çiğ et, sokakta salata ve dip balığı asla yemedim. Hamileliğim boyunca sağlığımdan daha çok ‘çatlak kremi sürüp sürmediğim’ soruldu.

"KIZIMDAN BANA HATIRA OLUR"

Ben çok üşendim ve herhâlde 10 kere falan sürmüşümdür, gördüğüm kadarı ile çatlağım olmadı belki son hafta olur, fark etmez o da kızımdan bana hatıra olur.

Dokuz ay boyunca etrafımda hep; ‘şimdi krampların olacak, şimdi miden bulanacak’ diyenleri dinledim. Siz kimseyi konuşturmayın herkesin hamileliği kendine özeldir, benim de başıma bir şeyler geldi ama anlatmama gerek yok, sizde olacak diye bir şey yok.

"BANA ŞANS DİLEYİN"

Belki sonra vaktim olmaz diye sorularınızı yanıtlamak istedim, iyi enerjilerinizi bekliyorum, doğum yaparken evlat sahibi olmak isteyenlere dua edeceğim Allah nasip ederse, bana şans dileyin."