Sezon finali rahatlığı! Oyuncu Deniz Baysal soluğu kuaförde aldı

Ekranların en beğenilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezona ara verdi. Sezonun iddialı dizilerinden olan Taşacak Bu Deniz oyuncuları da gündemden düşmüyor.

SAÇLAR GİTTİ

Dizide Esme'ye hayat veren Deniz Baysal sosyal medyada aktif halini sürdürüyor. Ne paylaşsa olay olan Deniz Baysal sezon arasına girer girmez hemen soluğu kuaförde aldı.

BEĞENİLDİ

Saçlarını kestiren güzel oyuncunun yeni görüntüsü hayranlarını mest etti. Sezon arasında kısa saça dönen Deniz Baysal'a beğeni yağdı.