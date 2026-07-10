SGK'nın topladığı primlerin yüzde 25'i oranındaki 'devlet katkısı' kaldırılıyor

AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), topladığı primlerin yüzde 25'i oranında her ay yapılan "devlet katkısı" uygulamasına son verilecek.

Buna göre, Kanunun 81’inci maddesinin “Prim oranları ve Devlet katkısı” şeklindeki başlığından “ve Devlet katkısı” ibaresi çıkarılacak.

Devlet katkısı yerine SGK'nın gelirleri ve giderleri arasındaki fark, bütçeden finanse edilecek.

SGK'NIN AÇIĞI YÜKSEK GÖRÜNECEK

Devlet katkısının kaldırılmasıyla SGK'nın bütçe açığının muhasebe kayıtlarında daha yüksek görünmesi bekleniyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde bütçeden SGK'ya yapılan transferler sürecek, ancak "devlet katkısı" uygulaması yerine gelir-gider farkı bütçeden karşılanacak.

YÜRÜRLÜLÜKTEKİ İŞLEYİŞ

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi. Aynı yıl yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SGK'nın topladığı primlerin dörtte biri oranında "devlet katkısı" uygulaması getirildi.

Bu düzenleme kapsamında devlet, her ay tahsil edilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primlerinin dörtte biri kadar SGK'ya katkı sağlıyor. Hesaplanan devlet katkısı tutarı ise talep tarihini izleyen 15 gün içinde Hazine tarafından SGK'ya aktarılıyor.