Shakira mezun oldu

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, koronavirüs salgınında alınan önlemlerden biri olan karantinayı fırsata çevirdi.

43 yaşındaki şarkıcı, dört haftalık Antik Felsefe eğitimini internet üzerinden tamamlayarak, University of Pennsylvania’dan diplomasını aldı.

"MEZUN OLDUM"

Güzel haberi sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşan Shakira, “Pennsylvania Üniversitesi’nden dört haftalık Antik Felsefe eğitimi alarak mezun oldum. Biliyorum hobilerim biraz kullanışsız ama çocuklar uyuduktan sonraki birçok saatimi buna verdim. Plato ve öncülerine, geçen ayımı eğlenceli kıldıkları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.