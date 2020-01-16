Show TV yayınında anal seks muhabbeti

Show TV'de ekrana gelen Zahide Yetiş'le programında, hemoroid konusu masaya yatırıldı.

Zahide Yetiş, programda doktor Feridun Kunak'a "Hocam bir şey soracağım ama, ben bunu nasıl soracağım?" dedi ve düşünmeye başladı.

Feridun Kunak, "Her şeyi kardeş kardeş konuşuyoruz" dedi ve soruyu istedi.

"BANA BUNU SORANLAR OLDUĞU İÇİN..."

Bunun üzerine Zahide Yetiş, "Şimdi bu işte utanma sıkılma yok, bana gelip bunu soranlar olduğu için ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım.

"HANIMLAR BAZEN HAYIR DİYEMİYOR..."

Hocam bazen, cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Anladınız yani di mi? Ondan olur mu bu?" diye sordu.

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"ZARLARI YIRTARSINIZ, SAKIN YAPMAYIN"

Feridun Kunak ise şöyle cevap verdi: "Kesinlikle ve kesinlikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli ve İslam'i açıdan da günahtır. Ayrıca zarları yırtarsınız, sifinkleri bozarsınız. Gaz tutamazsınız, çok büyük sıkıntı. Bunu yapmayınız. Aklınıza bile getirmeyiniz. Çok tehlikeli çok kötü bir şey."







