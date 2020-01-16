taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8514
Euro
6.5295
Altın
1553.5
Borsa
121833.43
Gram Altın
292.189
Bitcoin
50985.61

Show TV yayınında anal seks muhabbeti

Zahide Yetiş anal seksin hemoroide neden olup olmadığını sordu, Feridun Kunak asla yapılmaması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 16:30..
  1. Haberler
  2. Medya
Whatsapp ile paylaş
Show TV yayınında anal seks muhabbeti

Show TV'de ekrana gelen Zahide Yetiş'le programında, hemoroid konusu masaya yatırıldı.

Zahide Yetiş, programda doktor Feridun Kunak'a "Hocam bir şey soracağım ama, ben bunu nasıl soracağım?" dedi ve düşünmeye başladı.

Feridun Kunak, "Her şeyi kardeş kardeş konuşuyoruz" dedi ve soruyu istedi.

"BANA BUNU SORANLAR OLDUĞU İÇİN..."

Bunun üzerine Zahide Yetiş, "Şimdi bu işte utanma sıkılma yok, bana gelip bunu soranlar olduğu için ben de sizin sesiniz olduğum için sormam lazım.

"HANIMLAR BAZEN HAYIR DİYEMİYOR..."

Hocam bazen, cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor. Hanımlar da bazen hayır diyemiyor. Anladınız yani di mi? Ondan olur mu bu?" diye sordu.

Show TV yayınında anal seks muhabbeti VİDEO

"ZARLARI YIRTARSINIZ, SAKIN YAPMAYIN"

Feridun Kunak ise şöyle cevap verdi: "Kesinlikle ve kesinlikle onu yapmayınız. Çok tehlikeli ve İslam'i açıdan da günahtır. Ayrıca zarları yırtarsınız, sifinkleri bozarsınız. Gaz tutamazsınız, çok büyük sıkıntı. Bunu yapmayınız. Aklınıza bile getirmeyiniz. Çok tehlikeli çok kötü bir şey."

Show TV yayınında anal seks muhabbeti

Show TV yayınında anal seks muhabbeti


İlginizi Çekebilir
Burak Akbay'ın yakalama kararı kaldırıldı
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazeteci sahibi Burak Akbay'ın yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti.
TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı
Tecrübeli gazeteci Serdar Karagöz, Uluslararası Yayınlardan Sorumlu olacak.
Halk TV'nin satışı kesinleşti
Deniz Baykal sahibi olduğu Halk TV'yi İngiltere'de yaşayan Sivaslı iş adamı Cafer Mahiroğlu'na sattı.
Nazlı Çelik'in babası hayatını kaybetti
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik, bu sabah yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı açıkladı: Af yasası için geri sayım başladı

435
Metin İyidil adliyeye sevk edildi

Metin İyidil adliyeye sevk edildi

304
Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

256
Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi

Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi

364
Halife Hafter - Levent Kırca karakteri benzerliği

Halife Hafter - Levent Kırca karakteri benzerliği

77
Merkez Bankası 2020'nin ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2020'nin ilk faiz kararını açıkladı

170
2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti açıklandı

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir