Sibel Can'ın küçük oğlu çapkınlıkta

Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir Aksüt, aşk hayatına hızlı bir giriş yaptı.

ANNESİNİN ARABASIYLA KIZ GEZDİRDİ

19 yaşındaki Aksüt, önceki akşam da çapkınlık turundaydı. Annesinin 1 milyon liralık lüks otomobilinin direksiyonunda görüntülenen Aksüt'ün, yanında da bir güzel vardı. İkili, trafiğin sıkışmasıyla görüntülendi.

"BAŞINI EĞ"

Bir anda flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran acemi çapkın, hemen aşkına "Bizi çekiyorlar. Başını eğ" diye talimat verdi. Emir Aksüt'ün yanındaki güzel de hemen eğilip yüzünü sakladı.