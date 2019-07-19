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Sıcak havalarda nostaljik sinema keyfi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da, gündüzleri dışarı çıkamayan vatandaşlar, akşamları parkta düzenlenen 'Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri' ile vakit geçiriyor.

AA | 19.07.2019 - 02:25..
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Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda nostaljik film makinesiyle yapılan gösterimler öncesi, vatandaşlara patlamış mısır, meyve suyu ve su ikramında bulunuluyor. Çocuklar burada sinema öncesi çizgi film izleme fırsatı da yakalıyor.

Ailece açık havada film izleyen vatandaşlar, bir taraftan serin havanın keyfini çıkarırken diğer taraftan da geçmişe yolculuk yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Murat Müjdeci, yaz aylarında her yaştan vatandaşı sinemayla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kentte yaz aylarında hava sıcaklığının çoğu zaman mevsim normallerinin üzerine çıktığını dile getiren Müjdeci, şöyle konuştu:

"Sıcaklık o kadar artıyor ki bazen 48 dereceyi buluyor. Vatandaşlarımız da sıcaklardan çok bunalıyor. Gün içinde dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. Bizler de vatandaşlarımıza yönelik 'Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri' düzenledik. Etkinliklerimizde Türk sinemasının en sevilen filmlerinin gösterimini yapıyoruz. Vizontele, Babam ve Oğlum, Eşkıya gibi sinemada güzel etki bırakmış filmleri sergiliyoruz. Etkinliklerimiz yoğun ilgi görüyor. Şanlıurfa'nın kavurucu sıcaklarında vatandaşlarımıza geçmişten günümüze nostalji yaşatıyoruz. Etkinliklerimiz yaz boyunca devam edecek."

Sıcak havalarda nostaljik sinema keyfi

"ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM"

Etkinliğe katılanlardan 60 yaşındaki ev kadını Hava Şahin, sinema günlerini kaçırmamaya çalıştığını anlattı.

Sıcak havada evde çok bunaldıklarını belirten Şahin, "Uzun yıllardır bu tür etkinlikler yapılmıyordu. Açık havada sinema seyretmeyi çok özlemiştim. Çocukluğuma döndüm. Torunlarımla ve çocuklarımla gelip burada güzel saatler geçiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

"ANNEMİZDEN DİNLERDİK"

Ev kadını Emire Yarar da daha önce açık havada sinema izlemediğini dile getirerek, "Açık hava sinemalarını annem anlatırdı, küçüklüğünde seyredermiş. Biz de hep merak ederdik. Belediyemiz sağ olsun, bu yaz günlerinde bize nostalji yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

Merve Akkuş ise annesinden dinlediği açık hava sineması keyfini yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sıcak hava nedeniyle çoğu zaman gündüzleri dışarı çıkamadıklarını kaydeden Akkuş, "Akşam ailemle parka gelip güzel saatler geçiriyoruz. Yürüyüşümüz bitirdikten sonra açık havada sinema filimi seyrediyoruz. Çok merak ediyordum, çok güzelmiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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