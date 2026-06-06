Sıfır Atık Forumu'nda "Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi" tanıtıldı

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, küresel iklim yönetişiminin en önemli aktörleri İstanbul’da bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen forumda şehirlerin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan "Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi" tanıtıldı.

SAMED AĞIRBAŞ TANITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

Girişimin tanıtımı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 BM Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş tarafından gerçekleştirildi.

COP31 öncesinde hayata geçirilen girişim, yerel yönetimlerin sıfır atık taahhütlerini ölçülebilir uygulamalara dönüştürmelerine ve döngüsel ekonomi odaklı sistem değişiklikleri gerçekleştirmelerine destek olmayı hedefliyor.

PİLOT BÖLGELER BELLİ OLDU

Girişimin ilk aşamasında Meksika'nın başkenti Mexico City, Kenya'nın Kisumu şehri ve Malezya'nın George Town kenti, pilot bölgeler olarak belirlendi.

Bu şehirlerde geliştirilecek uygulamalar, atık oluşumunun önlenmesi, metan emisyonlarının azaltılması, kaynak verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması açısından örnek modeller oluşturacak.

ŞEHİRLERE DESTEK SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR

"Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi", atık önleme ve azaltma politikaları, organik atıkların geri dönüşümü, yeniden kullanım ve onarım sistemleri, döngüsel iş modelleri, yerel ortaklıklar, toplumsal katılım mekanizmaları ve yatırım yapılabilir projeler gibi çok boyutlu alanlarda şehirlere destek sağlamayı hedefliyor.

Böylece küresel iklim taahhütleri ile yerel düzeyde elde edilen somut sonuçlar arasındaki mesafenin azaltılması amaçlanıyor.

KÜRESEL METAN MERKEZİ'YLE İŞ BİRLİĞİ

Girişim kapsamında ayrıca Küresel Metan Merkezi'yle yakın iş birliği yürütülmesi planlanıyor.

Organik atıklardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların, COP28 sürecinde başlatılan "Düşük Metan Girişimi"yle uyum içerisinde yürütülmesi öngörülüyor.

ŞEHİRLER TARAFINDAN UYGULANABİLECEK ÖRNEK MODELLER

Bu yaklaşım, sıfır atık politikalarının iklim değişikliğiyle mücadelede doğrudan emisyon azaltımına katkı sağlayan etkili araçlardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"Küresel Sıfır Atık Bölgeleri Girişimi"nin temel hedeflerinden biri de şehirlerin yalnızca kendi dönüşümlerini gerçekleştirmeleri değil aynı zamanda diğer şehirler tarafından uygulanabilecek örnek modeller geliştirmelerini sağlamak olarak belirlendi.

ULUSLARARASI POLİTİKAYA YÖN VERECEK UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bu kapsamda katılımcı bölgelerin ölçülebilir geri dönüşüm, kaynak verimliliği ve döngüsellik hedeflerine ulaşırken gelecekteki ulusal ve uluslararası politikalara yön verecek uygulama örneklerini ortaya koymaları bekleniyor.