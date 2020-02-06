Sigaranın söndürüldükten sonra bile kimyasal yaydığı ortaya çıktı

Sigaranın insan vücuduna verdiği zarar, artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak yapılan yeni araştırmalar, sigaranın söndürükten sonra bile ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Bilim insanları; söndürülmüş bir sigaranın, yanan bir sigaradaki nikotinin yüzde 14'ünü ilk 24 saatte ürettiğini ortaya çıkardı. Ancak hepsi bu kadar da değil. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) için yapılan bir analiz, sigara izmaritlerindeki birçok zararlı maddenin havaya yayılmaya devam ettiğini tespit etti.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) çevre mühendisi Dustin Poppendieck, ''Elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten hayret verici. Bu izmaritler özellikle iç mekanlarda ve arabalarda ciddi problemlere yol açabilir. '' ifadelerini kullandı.



SİGARA İZMARİTLERİNDEN DENEY YAPILDI

Bilim insanları, 2 bin 100 adet sigarayı paslanmaz çelikten bir odaya yerleştirdi. Daha sonra odaya konumlandırılan robotlar, insan davranışlarını taklit ederek sigaraları teker teker içti.

Daha sonra sigara izmaritlerinin uçları kapatıldı ve ölçüm işlemine geçildi. Bilim insanları, kapalı odadaki izmaritlerin 8 farklı kimyasal yaydığını tespit etti. Üstelik bu kimyasallardan 4 tanesi, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin zararlı bileşenler listesinde bulunuyordu.

ODA SICAKLIĞI ARTIRILDIĞINDA KİMYASALLAR DAHA ÇOK YAYILDI

Bilim insanları, oda koşullarını sürekli değiştirerek hangi durumların sigara izmaritlerine etki ettiğini gözlemledi. Oda sıcaklığı artırıldığında ise izmaritlerin daha fazla zehirli gaz yaydığı tespit edildi.

Başka bir deyişle, özellikle sıcak havalarda dışarda bırakılan ve izmaritlerle dolu kül tablaları, sigara içmeyenleri içenlerden daha fazla zehirleyebilir.

Bugün, dünya çapında her yıl beş trilyondan fazla sigaranın üretildiği tahmin ediliyor ve bu sigaraların birçoğu tamamen söndürülmeden atılıyor. Bu da sigara izmaritlerinin biyolojik olarak parçalanamaz olması nedeniyle çevre kirliliğine yol açıyor.

Bilim insanlarının yaptığı son çalışma ise söndürülen izmaritlerin bile ne derece tehlikeli olduğunu gösteriyor.

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