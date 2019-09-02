Sihirli Annem'in Tuğçe'si ikinci kez hamile

Oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlığında... Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Ersubaşı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"HEMENCECİK GEÇİVERSE ŞU 9 AY"

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı, fotoğrafa "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay! Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim." notunu düştü.