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Sihirli Annem'in Tuğçe'si ikinci kez hamile

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem'de rol alan Damla Ersubaşı'nın bir kızı daha olacak.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 12:38..
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Oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlığında... Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan Ersubaşı, fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"HEMENCECİK GEÇİVERSE ŞU 9 AY"

Kız bebek dünyaya getirecek olan Damla Ersubaşı, fotoğrafa "Eminim benim dışımda herkes çok sevmiştir hamilelik sürecini... Sorun ya bende ya sizde, artık orasını bilemem ama keşke hemencik geçiverse şu 9 ay! Not: Canım kızım beni ablandan daha çok yorduğun için ve daha çok halsiz bıraktığın için sana teşekkürü bir borç bilir ve bu 4 ayın çabucak geçmesini temenni ederim." notunu düştü.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si ikinci kez hamile

Sihirli Annem'in Tuğçe'si ikinci kez hamile

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