Siirt'te otomobil kazası: 2 sürücü yaralandı

Kurtalan ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücüler araçlarda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücüler kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siirt’te korkutan kaza..

Öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi’nde, Abdullah I. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Z. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİL TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Z. kontrolündeki otomobil savrularak takla atıp ters döndü.

Kazada araç sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜLER ARAÇTA SIKIŞTI

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)