Sıla, Demet Akalın'ı sildi

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde Hazer Amani ile evlenmişti. Çok konuşulan düğünün ardından Sıla, sosyal medya temizliği yaptı.

DEMET'İ LİSTEDEN ÇIKARDI

Ünlü şarkıcı, eski arkadaşlarını teker teker sildi. Bu temizlikten Demet Akalın da nasibini aldı. Sıla’nın, Demet Akalın’ı neden sildiği ise öğrenilemedi.

"SILA İÇİN BEBEK ÇİZDİM"

Akalın, merak edilen sorunun cevabını verdi. İşte Demet Akalın’ın açıklamalarından satır başları…"İnanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük’te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim. Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo’yu paylaştım, belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla’yı arayıp ‘beni neden takipten çıkardın’ diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…"