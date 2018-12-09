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Sıla gecelerde görüntülendi

Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden Sıla, önceki akşam İstanbul sokaklarında görüntülenen Kural'ın ardından gecelerde boy gösterdi.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 10:10..
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Geçtiğimiz aylarda fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan davacı olmuştu. Ünlü şarkıcı olayların ardından ilk kez görüntülendi.

Sıla gecelerde görüntülendi

SILA GECELERDE

Şarkıcı Sıla, önceki akşam müdavimi olduğu Asmalımescit'deydi. Kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence gecesinde oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı olayın izlerini silmeye çalışan Sıla, felekten bir gece çaldı.

Sıla gecelerde görüntülendi

SUSKUNLUĞUNU BOZMADI

Yaklaşık üç saat kaldığı mekanda bol bol eğlenen şarkıcı, mekan çıkışı suskunluğunu bozmadı. Ahmet Kural ve mahkeme süreci ile ilgili sorulan soruların hepsini duymamazlıktan gelen Sıla, “İyi akşamlar” demekle yetindi.

Aracının içine bindiği sırada eline aldığı telefon ile uğraşan şarkıcı, şöförüne hızlı gitmesi konusunda uyardı.

Sıla gecelerde görüntülendi

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