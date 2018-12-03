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Sıla son noktayı koydu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural’la uzlaşmayı reddetti

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 07:04..
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Sıla son noktayı koydu

Sıla Gençoğlu ile oyuncu Ahmet Kural arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'na gönderilen soruşturmada, Sıla Gençoğlu şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'la uzlaşmayı reddetti. Sanatçı Sıla Gençoğlu, beraberlik yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

TEKLİF AŞAMASINDA KALDI

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu da "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti. Uzlaşıp uzlaşmadıkları sorulan taraflardan Sıla Gençoğlu, götürülen uzlaşma teklifini reddetti. Böylece uzlaşma teklif aşamasında kaldı. Önümüzdeki günlerde Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'nın iddianame düzenlemesi bekleniyor.

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