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Sıla ve eşi Hazer Amani balayına gitti

Türkiye'de evlenen Sıla ve şef Hazer Amani çifti, balayı için yurt dışını tercih etti.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 08:37..
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13 Ocak’ta sade bir törenle evlenen şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani, önceki gün Roma’ya uçtu.

"ROMA'YA GİDİYORUZ"

İstanbul Havalimanı’nda objektife takılan ünlü çift, “Aile ve yakın arkadaşlarımız arasında bir düğün yaptık, şimdi kısa bir tatil için Roma’ya gidiyoruz. Orada arkadaşlarımızla buluşup tatil yapacağız.” dedi.

Sıla ve eşi Hazer Amani balayına gitti

Sıla ve Hazer evlendi İZLE

SILA'DAN DÜĞÜN PAYLAŞIMI

Düğün sonrası Sıla, Instagram hesabından ilk fotoğrafını paylaştı. Nikah sonrası verdikleri davetten bir kareyi "Beraber çok güzel bir hatıramız var. 13/01/2020" notuyla paylaşan Sıla'ya, takipçilerinden "Mutluluk" mesajları geldi.

Sıla ve eşi Hazer Amani balayına gitti

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