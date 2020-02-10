Sıla'dan Demet Akalın açıklaması

Evlendikten sonra Demet Akalın başta olmak üzeri birçok ünlüyü takip etmeyi bırakan Sıla'dan, sonunda açıklama geldi.

DEMET, SILA'YA SİNİRLEMEDİ

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında gelen Demet Akalın, Sıla'nın bu davranışı sonrası, "Sıla ile aramızda sorun yok ben onu çok seviyorum. Beni takip etmeyi bıraksa da önemli değil, ben onun her zaman yanındayım o da benim her zaman yanımda oldu. Takibi neden bıraktığına gelirsek, eşi istemiş olabilir. Ben de Okan ile evlendikten sonra bazı arkadaşlarımla daha az görüşmeye başlamıştım. Sanıyorum geçenlerde Danilo şefi paylaştım, eşi takipten çıkarttırmış olabilir." dedi.

"HAMİLE DEĞİLİM"

Eşi Hazer Amani’yle Zorlu PSM’de görüntülenen Sıla, hamilelik dedikodularına yanıt verdi: “Benim çocuk stüdyoda. Yeni şarkılar yapıyorum, benim çocuğum o.”

Şarkıcı, Instagram’da Demet Akalın’ı takip etmeyi neden bıraktığı sorulunca da “Teknolojinin gazabına uğradım. Birçok kişiyi takibi bırakmışım. Ama benim sevgim sosyal medya üzerinden ölçülmez.” dedi.