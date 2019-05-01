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Silahlarınızı getirin kampanyasında füze

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri olan Ciudad Juarez'de silahınızı geri getirin kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında bir kadın füze teslim etti

AA | 01.05.2019 - 18:22..
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Meksika’da bir kadın ‘silahlarınızı geri getirin’ kampanyası çerçevesinde alışılmışın dışına çıkarak bir füze teslim etti.

Emniyet görevlileri şaşkına dönerken, kadına sadece 800 pesoluk (250 TL) bir ödeme yapıldı.

Silahlarınızı getirin kampanyasında füze

ABD sınırındaki Ciudad Juarez şehrinde yaşayan ve adı açıklanmayan kadın, geçen hafta yerel güvenlik görevlilerini arayarak silahsızlanma programına katılmak istediğini ancak füzeyi tek başına getiremeyeceğini söyledi ve yardım istedi.

Silahlarınızı getirin kampanyasında füze

EVİNDE BULDUĞUNU SÖYLEDİ

Füzeyi evinde bulduğunu söyleyen kadın ilk başta ne yapacağını bilememiş. Ancak bir adamın silahını teslim etmesi karşılığında 4000 peso (yaklaşık 1200 TL) aldığını duyunca o da polise gitmeye karar vermiş.

Silahlarınızı getirin kampanyasında füze

Ancak kadına füzesi karşılığında sadece 800 peso (yaklaşık 250 TL) ödeme yapılmış.Füzenin ABD yapımı olduğu belirtildi. Savaş başlığı çıkartılan ve tehlikesiz hale getirilen füze, Meksika Ulusal Güvenlik Sekreterliği ofisinde tutuluyor.

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