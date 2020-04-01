Sıla'nın eşi Hazer Amani dükkanı kapadı

Şarkıcı Sıla, MasterChef programıyla adını duyuran şef Hazer Amani ile Ocak 2020’de nikah masasına oturmuştu.

KORONAVİRÜS YENİ DAMADI İŞSİZ BIRAKTI

Taze evlilileri üzen bir olay yaşandı. İstanbul’da sokak lezzetlerinin yer aldığı restoranları bulunan ünlü şef, geçtiğimiz aylarda Bebek’te 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı.

KİRASI 45 BİN TL

Aylık 45 bin TL kira ödeyen Amani, salgın sonrası mekanını kapatma kararı aldı.

Bugün kepenkleri indiren ünlü şefin, moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.