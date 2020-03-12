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Sıla'nın gençlik hali

Şarkıcı Sıla, sosyal medyanın eski fotoğraf paylaşma günü olan perşembeyi boş geçmedi.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 11:58..
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Şef Hazer Amani ile bu yılın ilk ayında yaptığı evlilikle magazin gündemine damga vuran şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti.

26 yaşındaki halini paylaşan Sıla, şu ifadeleri kullandı:

"KALBİM KUŞ GİBİ"

"Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı gecesini dün gibi hatırlarım. Kenan'cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın'la birlikte Bodrum'da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız "Dön demeyi unuttum" Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi' titredi. Haydin umutla yeni güne selam!"

Sıla'nın gençlik hali

Sıla'nın gençlik hali

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