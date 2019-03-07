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Sıla'nın ilk ifadesi

Ahmet Kural'ın ardından ifade veren Sıla, "Kafamı duvarlara vurdu. Böbreklerimi tekmeledi" dedi.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 11:18..
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Sıla'nın ilk ifadesi

Oyuncu Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ahmet Kural'ın ardından ifade veren Sıla Gençoğlu, dayak yediğini ve kendisine küfürler edildiğini anlattı.

Sıla'nın ilk ifadesi

"DEFALARCA TEKMELEDİ"

Sıla Gençoğlu ifadesinde, "Darbedilmem yaklaşık 1 saat sürdü. Ahmet Kural sinir krizi geçirdi. Alkolün etkisiyle bana sorular sordu ve geçirdiği sinir krizinin ardından beni darbetti. Kül tablasını kaldırıp 'Seni öldürürüm, seni gebertirim.' dedi bana. Yere düştüm. Böbreklerime, kulaklarıma vurdu. Yerde defalarca beni tekmeledi. Yerde de sürüklendim. Dinlenip dinlenip beni dövdü.

Bana aileme küfürler etti. ‘Çok sevdiğin baban kollarında ölsün' dedi. ‘o…. sen' dedi. Bir şekilde şoförümü aramayı başardım. Peşimden gelmedi. Şikayetçiyim." sözlerine yer verdi.

Avukatın "Dinlenip dinlenip dövmek ne anlama geliyor?"sorusuna Sıla Gençoğlu, "Ara ara dayak yedim." yanıtı verdi.

"ADET OLDUĞUM İÇİN DEĞİL DÖVDÜĞÜ İÇİN KAN GELDİ"

Ahmet Kural'ın avukatı da söz alarak, "O gün kan gelmesini böbreklerine vurulmasıyla ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa adet döneminizden mi?" sorusunu sordu. Sıla, "Hayır, adet döneminden değil böbreklerime vurulmasının etkisiyle kan geldi." dedi.

OKAN CAN YANTIR'LA İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

Sıla, Ahmet Kural'la kavga etmesine neden olduğu öne sürülen Okan Can Yantır'la olan ilişkisini kabul etti.

Sıla'nın ilk ifadesi

FOTOĞRAF: Okan Can Yantır

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