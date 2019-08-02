taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6062
Euro
6.2157
Altın
1432.28
Borsa
101900.25
Gram Altın
258.68

Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla, yazlığında verdiği partiyle komşularını rahatsız etti.

Haber Merkezi | 02.08.2019 - 09:02..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Sıla ile ünlü şef Hazer Amani geçen ocakta otomobilin içinde uyurken görüntülenmişti. Amani'nin evli olmasından dolayı ilişkileri inkar eden çift, boşanma gerçekleşince aşklarını ilan ettiler.

Sıla'nın villasına jandarma geldi

JANDARMA GELDİ

Hazar Amani, önceki gün Sıla'nın yazlığına gitti. Aşıklar havuzlu villlarında arkadaşlarını da çağırıp büyük bir parti verdi.

Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi. Sıla ve Hazar Amani'de dahil olmak üzere partideki herkesin tek tek ifadesi alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

102
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

61
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

63
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

38
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

19
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu

36
İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

İran'dan dünyanın en büyük el dokuma halısı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir