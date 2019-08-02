Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla ile ünlü şef Hazer Amani geçen ocakta otomobilin içinde uyurken görüntülenmişti. Amani'nin evli olmasından dolayı ilişkileri inkar eden çift, boşanma gerçekleşince aşklarını ilan ettiler.

JANDARMA GELDİ

Hazar Amani, önceki gün Sıla'nın yazlığına gitti. Aşıklar havuzlu villlarında arkadaşlarını da çağırıp büyük bir parti verdi.

Ancak gürültü ve yüksek sesli müzik komşuları çileden çıkardı. Şikayet üzerine villaya gece yarısı jandarma geldi. Sıla ve Hazar Amani'de dahil olmak üzere partideki herkesin tek tek ifadesi alındı.