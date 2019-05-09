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Silivri’de TEM otoyolunda tır devrildi

Silivri'de kontrolden çıkan tır savruldu ve bariyere çarparak durabildi. Tırda bulunan tonlarca un yola savruldu.

İHA | 09.05.2019 - 18:02..
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Kaza, TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece istikametine seyreden un yüklü tır sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Silivri’de TEM otoyolunda tır devrildi

TIR YAN YATTI

Sürücünün kontrolünden çıkan tır önce bariyerlere çarptı ardından da yan yatarak devrildi. Devrilen tırın kasasındaki unlar yola saçıldı. Olay sonrası hafif yaralanan tır sürücüsü kendi imkanları ile kabinden çıktı.

Silivri'de un yüklü tır devrildi VİDEO

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kaza yerine çağrılan polis ve karayolları ekibi tırı kaldırma işlemlerine başladı. Kaza sonrası yolda yoğun trafik oluştu.

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