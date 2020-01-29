taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9493
Euro
6.5459
Altın
1571.57
Borsa
120580.81
Gram Altın
300.697
Bitcoin
55089.82

Simge Fıstıkoğlu, ikinci kez hamile

16 aylık bebeği olan Simge Fıstıkoğlu, yine hamile olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 29.01.2020 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Spiker Simge Fıstıkoğlu, nisan 2018'de Emir Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları aynı yıl eylül ayında dünyaya geldi.

Simge Fıstıkoğlu, 16 ay sonra müjdeli haberi verdi. İkinci kez anne olacağını duyurdu.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Karnı burnunda fotoğrafını sayfasında paylaşan Simge Fıstıkoğlu altına bir de not düştü: "Artık geri sayım! Allah nasip ederse büyüyecek ailemiz. Çok ama çok heyecanlıyım. Son haftalara kadar işime devam edebilmeyi umuyordum fakat bebeğim, bedenim ve doktorum istirahat etmemi söylüyor bana... Önce ayağımı kırmam, ardından gelen (ve korkutan) bazı uyarılar nedeniyle biraz erkenden çıkmak zorunda kaldım doğum iznine... Umarım en kısa zamanda sağlıkla, huzurla, iyi haberlerle buluşabiliriz."

Simge Fıstıkoğlu, ikinci kez hamile

İlginizi Çekebilir
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşkı
Kızının annesi Melis İşiten'den 6 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Makyajsız Nur Fettahoğlu
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız haliyle kameralara poz verdi.
İzel'in, Sinan Akçıl hassasiyeti
Ünlü şarkıcı İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile aynı projede buluştu.
Mustafa Sandal: Defne'yi sormayın
Mustafa Sandal, kitabında yer verdiği için davalık olduğu Defne Samyeli hakkında konuşmak istemedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

227
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

319
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

183
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

93
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

552
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir