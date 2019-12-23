Simge Sağın: Erkekte karakter arıyor

Şarkıcı Simge Sağın, 4 yıllık sevgilisi, müzisyen Ozan Bayraşa’dan 2018’de ayrılmıştı.

1 yıldır yalnız olan popçu önceki gün konser verdiği Tepe Nautilus’ta şunları söyledi: "Pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Kalbim boş, aşka kapım açık. Umarım bu yoğunlukta biriyle tanışacak şansı bulurum. Öyle pizza seçer gibi ‘Zeytini bol, sosisi az’ diyerek sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter çok önemli. İlle de kriter isterseniz; komik olsun, beni güldürsün. Birlikte eğlenelim."

METİN HARA İDDİASI

Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile yollarını ayıran ve bir süre önce Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilen Metin Hara, Sağın ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınmıştı.