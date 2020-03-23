Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu videosu

Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak

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Ceylan Taş ile son romanı Eyvahlar Olsun’u konuştuk

‘İyiyim Oturuyorum’dan sonra ‘Eyvahlar Olsun’ ile okurunu buluşturan Ceylan Taş ile romanını, yazarlığı, hislerini, her şeyi konuştuk…