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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu videosu

Sinan Akçıl ve eski eşi Burcu Kıratlı, 2013 yılına damgasını vuran ve o zamanların en popüler dizisi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz bir sahnesini yeniden çekti.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 14:48..
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Ünlü popçu Sinan Akçıl, koronavirüs salgını nedeniyle Burcu Kıratlı ile Riva'da dağ evi kiraladı. Orada karantinaya giren Sinan Akçıl, sevgilisiyle geçirdiği eğlenceli anların videosunu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu videosu

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu videosu

"AMCAMIN KOLASI"

Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği dağ evinde konaklayan ikili, çok konuşulan sahneyi yeniden çekti. Akçıl, paylaştığı bu videonun altına, 'Aa amcamın kolası içer misin? mekan: bihter&behlül dağ evi' notuyla notunu düştü.

İkilinin eğlenceli anları, binlerce beğeni aldı.

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'dan Aşk-ı Memnu videosu

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