Sinem Öztürk doğurdu

3 yıl önce yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini dün dünyaya getirdi. Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikizlerine kavuşan ünlü çift duygu dolu anlar yaşadı.

"MUSTAFA İLE KEMAL İYİ"

Çift sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu fotoğraflara şu notu düştü; "Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık, bize küçük bir sürpriz yaptılar 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin, Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin. Şükürler olsun sevgili eşim annemizin sağlığı da çok iyi. Yavrularımız Mustafa ile Kemal’in sağlıkları çok iyi. Sadece küçük Kemal'imiz birazcık küçük, şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar. Dualarınızı eksik etmeyin"



