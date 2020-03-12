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Sinem Öztürk'ün ikizleri 1 yaşında

Oyuncu Sinem Öztürk ve eşi Mustafa Uslu, 1 yaşına giren ikizleri için parti organize etti.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 09:25..
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Yönetmen Mustafa Uslu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Öztürk, geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i dünyaya getirdi.

ÜNLÜLER GELDİ

İkizler, dün 1 yaşına bastı. Anne Sinem Öztürk ile baba Mustafa Uslu, çocukları için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Partiye, aralarında Hazal Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Sinem Uslu, çocuklarının yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı: "Aslan parçalarım..Mustafa’m...Kemal’im...Hayatımı aydınlattınız...Benim küçük mucizelerim... İyi ki doğmuşsunuz! Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz... İyi ki varsınız..."

Sinem Öztürk'ün ikizleri 1 yaşında

Sinem Öztürk'ün ikizleri 1 yaşında

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