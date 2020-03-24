taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5399
Euro
7.0593
Altın
1573.63
Borsa
84246.17
Gram Altın
330.527
Bitcoin
42005.97

Sinem Uslu: Sevdiklerimiz için evde kalalım

Oyuncu Sinem Uslu ve yönetmen eşi Mustafa Uslu da 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 07:54..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan Sinem Uslu, Mart 2019'da da ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i dünyaya getirmişti.

Koronavirüs salgını sonrası evde kalan aile mutluluk pozu verdi. Ortak hesaplarından fotoğraf paylaşan çift altına şu notu düştü:

"EVDE KAL Kİ BU GÜNLERİ ATLATALIM"

"Sağlığın ve sevdiklerin için şükret... Yan yana olduğun anların değerini bil! Ve 'evde kal!' Başkalarının sevdikleri için, başka canlar için evde kal ki bugünleri atlatalım. Ne kadar duyarlı olup sorumluluğumuzu bilirsek o kadar çabuk kavuşacağız güneşli günlere."

Sinem Uslu: Sevdiklerimiz için evde kalalım

İlginizi Çekebilir
Oğuzhan Koç, yeni aşkını dağ evine götürdü iddiası
Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy adlı bir genç kızı aynı dağ evinden fotoğraflar yayınladı. Bu paylaşımlar aşk dedikodularına yol açtı.
Buse Terim: Hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı'dan duygusal bir paylaşım geldi.
Ayşegül Aldinç: Şiddete karşıyım ama gerginim
Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüs salgınını önemsemeyenlere Ayşegül Aldinç'ten bir video geldi.
Şeyma, karantinada kendini temizliğe verdi
İtalya'dan gelen sevgilisiyle birlikte kendini karantinaya alan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından güneş gözlükleriyle temizlik videosu paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
Market ve toplu taşımalara koronavirüs tedbirleri
346
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
Boris Johnson sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu
46
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
Meksika Devlet Başkanı: Dışarı çıkmayı bırakmayın
78
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
Kanada Başbakanı: Yeter artık, eve gidin ve orada kalın
10
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan yakalandı
34
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
4
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
Polonya'daki 500 Türk öğrenci Türkiye'ye getiriliyor
24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir