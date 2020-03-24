Sinem Uslu: Sevdiklerimiz için evde kalalım

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan Sinem Uslu, Mart 2019'da da ikiz bebekleri Mustafa ve Kemal'i dünyaya getirmişti.

Koronavirüs salgını sonrası evde kalan aile mutluluk pozu verdi. Ortak hesaplarından fotoğraf paylaşan çift altına şu notu düştü:

"EVDE KAL Kİ BU GÜNLERİ ATLATALIM"

"Sağlığın ve sevdiklerin için şükret... Yan yana olduğun anların değerini bil! Ve 'evde kal!' Başkalarının sevdikleri için, başka canlar için evde kal ki bugünleri atlatalım. Ne kadar duyarlı olup sorumluluğumuzu bilirsek o kadar çabuk kavuşacağız güneşli günlere."