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Sinemada bilet tartışmasında gözler Meclis'de

Sinemada bilet ve mısır tartışmaları devam ederken, gözler yarın Meclis'de görüşülecek kanun teklifine çevrildi.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 14:46..
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Bilet fiyatlarında hakları verilmediği gerekçesiyle, işletmecileri boykot eden bazı yapımcılar, filmlerini planlanan tarihlerde vizyona sokmama kararı aldı.

KONU MECLİS'E TAŞINDI

Konuyla ilgili geçen ay TBMM'ye sunulan 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, Meclis'de yarın ele alınması öngörülüyor.

TARTIŞMALAR SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Yaşanan tartışmalara sebep olan iddialara ilişkin sektörden birçok isim, görüşlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla dile getirdi.

Sinemada bilet tartışmasında gözler Meclis'de

"DÜZENLEME YAPMAMIZ LAZIM"

Bugün Meclis'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da promosyon bilet, biletin yanına verilen promosyon yiyecek ve içeceklere ilişkin soru üzerine, "Promosyonlar için de bazı eşit olmayan uygulamalar yapılmaya başlanmış. Bununla ilgili de bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Sonuçta bunun eşit sağlanması gerekiyor. Bu, Mecliste tartışılacak. Biz kendi önerilerimizi gönderdik. Meclis'de kabul görürse geçecek." dedi.

Sinemada bilet tartışmasında gözler Meclis'de

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