Sinemalarda bu hafta 8 film vizyona girecek

Yeni yılın ilk haftasında 8 yeni film, izleyicilerini bekliyor.

İşte bu hafta vizyone girecek filmler...

3 HAYAT

Yönetmen Jafar Panahi'nin son filmi olan "3 Hayat", kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları konu ediniyor.

İran yapımı, dram türündeki film, 2018 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanmıştı.

KİMSESİZ ÇOCUK REMİ

Fransız yazar Hector Malot'un aynı adlı kitabından Antoine Blossier tarafından sinemaya uyarlanan film, henüz bebekken terk edilmiş olan Remi'nin hikayesini anlatıyor.

KIZ

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Dhont'un üstlendiği, Cannes'de "Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan "Kız" adlı film, ayrıca Cannes'de "En İyi İlk Film" dahil dört dalda ödül kazanmıştı.

BEKARLIĞA VEDA

Haftanın yerli yapımları arasında yer alan, senarist Ali Doğançay'ın yazdığı ve Cem Sürücü ile yönetmen koltuğuna oturduğu "Bekarlığa Feda" adlı komedi filmde, Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve Kayhan Yıldızoğlu rol alıyor.

YANGIN YERİ

Richard Ford'un aynı isimli romanından Paul Dano ve Zoe Kazan tarafından sinemaya uyarlanan "Yangın Yeri" adlı film, 1960'lı yıllarda Montana'ya taşındıktan sonra babasının işsiz kalmasının akabinde ailesinin dağılışına şahit olan Joe Brinson'ın hikayesini anlatıyor.

ARAF 2-CİN BEBEK DOĞUYOR

2006 yapımı "Araf" adlı filmin devam halkası "Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"u, Biray Dalkıran yönetiyor. Haftanın tek korku türündeki yerli filmi, birbirlerini çok seven ve mutlu bir evlilikleri olan Kübra ve Ahmet'in hikayesini anlatıyor.

MAŞA İLE KOCA AYI: YEPYENİ MACERALAR

Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu edinen Rus yapımı, animasyon türündeki film, üçüncü sinemasıyla seyircilerle buluşuyor.

SÜPER AYI

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği, orijinal adı "Super Bear" olan film, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor.