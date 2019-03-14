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Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek

Yeni haftayı geride bırakırken, 9 yeni film de izleyicisiyle buluşmayı bekliyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 09:47..
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Her hafta yepyeni filmler sinemaseverlerle buluşuyor. Bu hafta da 9 yeni film vizyona girecek.

İşte vizyona girecek yeni filmler...

TÜRK İŞİ DONDURMA

Can Ulkay'ın yönettiği; Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu, Will Thorp, Marleen Mathews ve Caner Kurtaran'ın rol aldığı film, izleyici ile buluşacak.

GÜVEN

Sefa Öztürk yönetmenliğindeki Güven, geçmişin izlerinin tazelenmesi ve yeni olaylara gebe olmasının akabinde, bir çiftin karşılıklı yitirmeye başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının kopuşunu konu ediniyor.

Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek

MARİD

Kemal Özdemir'in yazıp yönettiği korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Onur Bilgin, Hilal Anay, Mustafa Mutlu ve Adem Uçar gibi isimler yer alıyor.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği "Sokağın Çocukları", sokak hayvanlarının zorlu yaşam mücadelesini odağına alıyor.

İSTİLA ALTINDA

Vera Farmiga, John Goodman, Madeline Brewer, Machine Gun Kelly, Alan Ruck, Kiki Layne, D.B. Sweeney, Ben Daniels ve Ashton Sanders'ın başrolünde oynadığı "İstila Altında" adlı filmin yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor.

Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek

GÜZEL OĞLUM

Timothee Chalamet ve Steve Carell'in başrolünde yer aldığı "Güzel Oğlum"; madde bağımlısı bir genç ve babasının yaşadıklarını, babanın gözünden beyaz perdeye taşıyor.

KADAVRA

Diederik Van Rooijen yönetmenliğindeki korku filmi "Kadavra", kimliği belirsiz ve şüpheli bir kadavranın morga getirilişi sonrasında eski polis memuru Megan'ın yaşadıklarını konu ediniyor.

KIYAMET

Victor Danell'in yönettiği; Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Magnus Sundberg, Yngve Dahlberg, Pia Halvorsen ve Krister Kern gibi isimlerin rol aldığı "Kıyamet" aşk, dram ve aksiyonu bir arada sunuyor.

Sinemalarda bu hafta 9 film vizyona girecek

MUZCİZELER PARKI

Dylan Brown'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Mucizeler Parkı", yaşıtlarından farklı özelliklere sahip June'un hayallerini gerçekleştirme hikayesini anlatıyor.

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