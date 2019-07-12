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Sınır birliklerinde izinler iptal edildi

Suriye'de yuvalanan teröristlere yönelik operasyon hazırlığında olan TSK, izin ve tayinleri durdurdu.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 08:52..
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Sınır birliklerinde izinler iptal edildi

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için son günlerde Suriye sınırına askeri sevkiyatları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçmeye hazır.

OPERASYONA GERİ SAYIM

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye büyük bir darbe vurmaya hazırlanan Mehmetçik, hem havadan hem karadan teröristlerin üzerine balyoz gibi inecek.

İZİNLER VE TAYİNLER İPTAL

Operasyon an meselesi. Öyle ki; TSK, Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerde izinleri ve tayinleri 3 aylığına durdurudu.

Bölgede yoğun bir hareketlilik var.

Gece yarısı Suriye sınırına askeri sevkiyat haberi

Sınır birliklerinde izinler iptal edildi

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