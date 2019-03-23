Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütü YPG'nin bölgedeki varlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla sonlandırılacak.
Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren TSK, bölgeye sürekli askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor.
SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
TSK, Suriye'deki teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceği ve barışın sağlanması için yapacağı operasyonun hazırlığında.
Daha önce değişik birliklerden gelen ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uzun süredir konuşlu olan tanklar, bugün askeri tırlara yüklenerek sınır birliklerine doğru yola çıktı.
TAKVİYE AMAÇLI GÖNDERİLDİ
Şehir merkezinde alınan güvenlik önlemleri altında sevk edilen tankların, Hatay’ın sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
Sınır birliklerine tank sevkiyatı