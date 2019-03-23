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Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Hatay’da konuşlu olan tanklar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.

İHA | 23.03.2019 - 12:13..
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Amerika ve Avrupa'dan aldığı destekle Suriye'nin kuzeyine yerleşen terör örgütü YPG'nin bölgedeki varlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla sonlandırılacak.

Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren TSK, bölgeye sürekli askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor.

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

TSK, Suriye'deki teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceği ve barışın sağlanması için yapacağı operasyonun hazırlığında.

Daha önce değişik birliklerden gelen ve Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde uzun süredir konuşlu olan tanklar, bugün askeri tırlara yüklenerek sınır birliklerine doğru yola çıktı.

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Şehir merkezinde alınan güvenlik önlemleri altında sevk edilen tankların, Hatay’ın sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

Sınır birliklerine tank sevkiyatı

 


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