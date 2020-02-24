Sınır kapısında tır yoğunluğu

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da 8 kişi öldü.

Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran’a açılan tüm kapılarını kapattı.

İRANLILAR ARAÇLARIYLA BİRLİKTE GEÇİYOR

İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye’de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

SINIRDA TERMAL KAMERALAR VAR

İran’dan Türkiye'ye yaya olarak gelen Türk iş adamı Serhat İnan Niyet, “İki gün önce Azerbaycan’dan İran’a geçtim. İran’a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran’dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran’a alınıyor. Türk plakalı tır ve diğer araçların İran’a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralar da var.” diye konuştu.

ÜLKE EKONOMİSİNİ SARSABİLİR

Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün ülke ekonomilerine büyük darbe vuracağını söyledi.