taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1372
Euro
6.6417
Altın
1662.55
Borsa
116829.39
Gram Altın
327.184
Bitcoin
59863.65

Sınır kapısında tır yoğunluğu

Türkiye sınırlarını İran'a kapatınca Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırlar, 5 kilometreye ulaştı.

DHA | 24.02.2020 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da 8 kişi öldü.

Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye İran’a açılan tüm kapılarını kapattı.

İRANLILAR ARAÇLARIYLA BİRLİKTE GEÇİYOR

İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak, Türkiye’de bulunan İranlıların da araçları ile birlikte geçişine izin veriliyor.

Sınır kapısında tır yoğunluğu

SINIRDA TERMAL KAMERALAR VAR

İran’dan Türkiye'ye yaya olarak gelen Türk iş adamı Serhat İnan Niyet, “İki gün önce Azerbaycan’dan İran’a geçtim. İran’a girişte sıkı bir denetimden geçtik. İran’dan Türk tarafına geçerken sıkı bir kontrolden geçirildim. Ateşimi ölçüp, dezenfekte ettiler. Çok şükür bir hastalık belirtisi çıkmadı. İranlıların bu tarafa bizim de o tarafa girişimiz yasak. Araçların geçişine izin verilmiyor. Benim aracım sınırda kaldı. Kendim geçtim. Sınırda bekleyen İran plakalı araçlar İran’a alınıyor. Türk plakalı tır ve diğer araçların İran’a girişi yasak olduğu için geri gönderiliyor. Sınırda termal kameralar da var.” diye konuştu.

Sınır kapısında tır yoğunluğu

ÜLKE EKONOMİSİNİ SARSABİLİR

Ülkelerine giriş yapmak için sınır kapısında bekleyen İranlı şoförler ise yaşanan olaylar nedeniyle üzüntülü olduklarını belirtti. Kapıdan geçiş yaptıklarını ancak bunun çok zaman aldığını belirten şoförler, bu virüsün ülke ekonomilerine büyük darbe vuracağını söyledi.

Sınır kapısında tır yoğunluğu

Sınır kapısında tır yoğunluğu

Sınır kapısında tır yoğunluğu

İlginizi Çekebilir
Çin, Uygur Türklerine yardımları kesti
Koronavirüsle mücadele eden Çin yönetimi, Uygur Türklerine yardım gönderilmesine izin vermiyor.
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye'de neden savaşıyoruz
Erdoğan'ın sözlerini yorumlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de savaş varsa neden bundan TBMM'nin haberinin olmadığını sorguladı.
Kadıköy'de ağlayan Fenerbahçeliler
Galatasaray'ın 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar gözyaşlarına boğuldu.
Van'daki depremde yakınlarını kaybedenler
Van'daki depremde yakınlarını kaybedenlerin üzüntüsü yürekleri dağladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
Rumlarda Fransız gemisi ve ABD üssü sevinci
76
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
121
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
Ali Koç'un taraftarların üzerine yürüdüğü anlar
78
Mustafa Cengiz: Mayısta ipi göğüsleriz
Mustafa Cengiz: Mayısta ipi göğüsleriz
22
Donald Trump anketlerde önde gidiyor
Donald Trump anketlerde önde gidiyor
10
Elazığ'da depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı
Elazığ'da depremzedeler konteynerlere yerleşmeye başladı
27
Cengiz Ünder'li Roma, galibiyet hasretine son verdi
Cengiz Ünder'li Roma, galibiyet hasretine son verdi
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir