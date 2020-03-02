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Sınıra göçmen akını devam ediyor

Pazarkule Sınır Kapısı önündeki tampon bölgede kamp kuran binlerce kaçak göçmen, Avrupa'ya gitmek istiyor.

AA | 02.03.2020 - 09:20..
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Kapıların açılmasının ardından Avrupa'ya geçmek isteyen kaçak göçmenler, sınıra doğru gidiyor.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapısı olan Pazarkule'de, göçmen yoğunluğu yaşanıyor.

SINIRDA GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası, sınırı geçmek isteyen kaçak göçmenlerin Edirne'ye gelişleri arttı.

Sınıra göçmen akını devam ediyor

Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan göçmenle, daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sınır köylerinde yoğun olarak kaçak göçmen hareketliliği gözleniyor.

TAMPONDA BEKLEYENLER VAR

Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede, bekleyiş de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin birçoğu, yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Sınıra göçmen akını devam ediyor

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde kaçak göçmen, zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

GÖÇMENLERE 3 ÖĞÜN YEMEK

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü, göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.

Sınıra göçmen akını devam ediyor

Sınıra göçmen akını devam ediyor

Sınıra göçmen akını devam ediyor

Sınıra göçmen akını devam ediyor

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