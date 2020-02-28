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Sınırda bekleyen göçmenler top oynayarak zaman geçirdi

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından sınıra akın eden göçmenler, Yunanistan'ın kapıları kapatınca bekleyişe geçti.

AA | 28.02.2020 - 18:07..
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İdlib'de Esad güçlerinin Türk askerine saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu.

Saldırının ardından Türkiye sınır kapılarını açma kararı almasının ardın göçmenler Yunanistan sınırına akın etti.

YUNAN ALMAYINCA TOP OYNAMAYA BAŞLADILAR

Yunanistan'ın kapıları açmaması nedeniyle sınır bölgesinde yoğunluk arttı.  Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyişlerini sürdüren göçmenler ısınmak için ateş yaktı. Göçmenlerden bazıları vakit geçirmek için futbol oynadı.

Göçmenler sınır kapısında top oynayarak zaman geçiriyor VİDEO

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