Sınırda dijital dönüşüm krizi: Kapıkule hattında bekleme 10 saati geçti

Avrupa’ya kara yoluyla geçişin en kritik noktalarından biri olan Kapıkule–Kapitan Andreevo hattında sürücüler zor anlar yaşıyor. Bulgaristan tarafında uygulamaya alınan yeni elektronik giriş-çıkış sistemi (EES), sınır geçişlerinde ciddi yavaşlamaya neden olurken, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor.

YENİ SİSTEM, GEÇİŞLERİ YAVAŞLATTI

10 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe giren Entry/Exit System (EES) ile birlikte, Avrupa Birliği ve Schengen bölgesine giriş-çıkış yapan AB dışı yolcuların pasaportlarına fiziki damga basılması uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine yüz tanıma ve parmak izi gibi biyometrik verilerle dijital kayıt tutulmaya başlandı.

Ancak sistemin ilk uygulama sürecinde işlemlerin beklenenden uzun sürmesi, pasaport kontrol noktalarında yoğunluğun artmasına yol açtı. Her yolcunun biyometrik verilerinin tek tek alınması, geçiş sürelerini ciddi ölçüde uzattı.

KUYRUKLAR KİLOMETRELERCE UZADI

Sınır kapısında özellikle otomobil, otobüs ve ticari araç geçişlerinde yoğunluk zirveye çıktı. Araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı belirtilirken, sürücüler saatlerce ilerleyemeden beklemek zorunda kalıyor.

Sıcak havanın da etkisiyle araçlarında bekleyen yolcuların zor anlar yaşadığı, zaman zaman temel ihtiyaçlara erişimde sıkıntı çekildiği ifade ediliyor.

GURBETÇİ HAREKETLİLİĞİ ETKİLİ OLUYOR

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’ye geliş ve dönüş hazırlıkları da sınır trafiğini artırdı. Özellikle hafta sonları ve resmi tatil dönemlerinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Yetkililer, önümüzdeki haftalarda sınır kapılarındaki hareketliliğin daha da belirgin hale geleceği uyarısında bulunuyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARILAR

Sınır kapılarını kullanacak vatandaşlara, yola çıkmadan önce yoğunluk durumunu kontrol etmeleri ve gerekli tüm belgeleri eksiksiz hazırlamaları çağrısı yapıldı. Ayrıca uzun bekleme ihtimaline karşı su, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanlarında bulundurulması tavsiye edildi.

Kapıkule–Kapitan Andreevo hattında yaşanan yoğunluğun kısa vadede tamamen azalmasının zor olduğu, sistemin oturmasıyla birlikte geçiş sürelerinin kademeli olarak normale dönmesinin beklendiği ifade ediliyor.