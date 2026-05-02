Reyhanlı Barajı taştı: Eski köyler yeniden sulara gömüldü

Hatay’da son dönemde etkisini artıran yağışlar, Reyhanlı Barajı’nda su seviyesini kritik noktaya taşıdı. Yıllardır tam kapasite dolmayan baraj, bu yıl taşkın seviyesine yaklaşırken, geçmişte boşaltılan köyler yeniden sulara gömüldü. Ortaya çıkan görüntüler hem doğanın gücünü hem de bölgenin değişen kaderini gözler önüne serdi.

YILLAR SONRA İLK KEZ BU SEVİYEYE ULAŞTI

Reyhanlı ve Kumlu ilçeleri sınırlarında bulunan barajın temeli 2010 yılında atılmış, 2019’da tamamlanarak 2020 yılında hizmete açılmıştı. Amik Ovası’nı sulamak ve taşkın riskini azaltmak amacıyla inşa edilen baraj, uzun süre beklenen doluluk oranına ulaşamamıştı.

Ancak bu yıl etkili olan aşırı yağışlar, Afrin Çayı ve Tahtaköprü Barajı’ndan gelen suyla birlikte barajdaki seviyeyi hızla yükseltti.

TAHLİYE EDİLEN KÖYLER YENİDEN SU ALTINDA

Baraj sınırları içerisinde kalan Karakaya ve Acer köyleri, proje kapsamında yıllar önce boşaltılmıştı. Evlerin bedelleri ödenmiş, bölge halkı ise yakınlardaki Mehmetbeyli Mahallesi’ne yerleştirilmişti.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle yeniden gün yüzüne çıkan eski yerleşim alanları, bu yıl su seviyesinin yükselmesiyle tamamen kayboldu. İki katlı evlerin dahi su altında kaldığı belirtildi.

"GEÇEN YIL KURAKLIK, BU YIL BEREKET"

Bölgede yaşayan Halil Atlar, yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:

“Geçen yıl burada neredeyse hiç su yoktu. Kuraklık vardı. Bu yıl yağışlar bol olunca baraj tamamen doldu. Sular köyün olduğu yere kadar geldi. Bu manzarayı ilk kez görüyorum. İki katlı evler bile suyun altında kaldı.”

ULAŞIM SORUNU BAŞ GÖSTERDİ

Artan su seviyesi yalnızca eski yerleşimleri değil, bölgedeki günlük yaşamı da etkiledi. Mehmetbeyli Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, suyun yükselmesiyle birlikte bazı yolların kapandığını ifade etti.

Zeytinliklerine ulaşmakta zorlandığını dile getiren Atlar, yeni yollar yapılması gerektiğini belirtti.

MANZARA BÜYÜLÜYOR, RİSK HATIRLATIYOR

Tüm zorluklara rağmen bölgedeki görüntüler dikkat çekici bir doğa manzarası oluşturdu. Vatandaşlar, ortaya çıkan görüntüyü turistik sahil kentlerine benzetirken, bu durumun aynı zamanda iklim koşullarındaki sert değişimleri de gözler önüne serdiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, ani yağış artışlarının ve su seviyesindeki hızlı yükselişin kontrollü şekilde izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.