Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın oğlu koronavirüse yakalandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, oğlunun başkent Belgrad'daki Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi'nde gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

"İLK GÖZ AĞRIM KORONAVİRÜSE YAKALANDI"

Vucic, "İlk göz ağrım koronavirüse yakalandı. Hastalığı yeneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da vaka sayısı 2 bin 666'ya ulaşırken, 65 kişi yaşamını yitirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturmuş, Vucic'in, soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmamıştı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.