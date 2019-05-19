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Şırnak'da göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Cizre ilçesinden yola çıkan göçerler, beraberlerindeki binlerce küçükbaşla Cudi Dağı'ndaki tünelleri kullanarak, Faraşin Yaylası'na gitti.

DHA | 19.05.2019 - 14:33..
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Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında geçen yıl hizmete açılan tünellerde arabalar değil, göçerlerin yaylaya çıkarmaya çalıştığı koyunlar dikkat çekti.

BİNLERCE KÜÇÜKBAŞI TÜNELLERDEN GEÇİRİYORLAR

Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında geçen yıl hizmete açılan Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerini birbirine bağlayan 787 ve 822 metre uzunluğunda iki tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğundaki viyadük, göçerlerin de yol güzergahı oldu.

Göçerler binlerce küçükbaşı tünelleri kullanarak yaylaya götürdü ViDEO

Şırnak'da göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

GÖÇERLERİN YAYLA YOLU OLDU

Cizre ilçesinden yola çıkan göçerler, beraberindeki binlerce hayvanı Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'na götürmek için tünelleri kullanmaları trafikte uzun süre aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Şırnak'da göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Cudi Dağı, 21 yıllık çalışma sonucu tünellerle aşıldı

Şırnak'da göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

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