Şırnak'da göçerlerin zorlu yayla yolculuğu

Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında geçen yıl hizmete açılan tünellerde arabalar değil, göçerlerin yaylaya çıkarmaya çalıştığı koyunlar dikkat çekti.

BİNLERCE KÜÇÜKBAŞI TÜNELLERDEN GEÇİRİYORLAR

Şırnak'ın İkizce köyü yakınlarında geçen yıl hizmete açılan Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerini birbirine bağlayan 787 ve 822 metre uzunluğunda iki tünelin yanı sıra 360 metre uzunluğundaki viyadük, göçerlerin de yol güzergahı oldu.

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GÖÇERLERİN YAYLA YOLU OLDU

Cizre ilçesinden yola çıkan göçerler, beraberindeki binlerce hayvanı Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'na götürmek için tünelleri kullanmaları trafikte uzun süre aksamalar yaşanmasına neden oldu.

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