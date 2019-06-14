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Şırnaklı çocuklar soluğu derede alıyor

Şırnak’ta çocuklar, serinlemek için dere yatağında yüzüyor. Çocuklar güneşlenmek için de taşları tercih ediyor.

İHA | 14.06.2019 - 11:02..
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, havaların ısınmasıyla beraber dere yataklarında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

TAŞ ÜZERİNDE GÜNEŞLENİYORLAR

Buz gibi sularda küçük havuzlar yapıp gün boyu yüzen çocuklar, öğlen saatlerinde derelere akın ediyor. Güneşlenmek için taşları kullanan yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup çocuk, ilçeye bağlı Başaran köyü yaylasındaki alana gelip gün boyu yüzmenin tadını çıkarıyor.

Şırnaklı çocuklar soluğu derede alıyor

HAVUZ İSTİYORLAR

Berrak suda yüzmeye çalışan çocuklar, yetkililere çağrıda bulunarak köylerine bir havuz yapılmasını istedi.

Şırnaklı çocuklar soluğu derede alıyor

Şırnaklı çocuklar soluğu derede alıyor

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