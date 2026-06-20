Şırnak'ta başıboş köpeklerin saldırdığı kadınlar hastanelik oldu

Başıboş köpekler, sokaklarda terör estirmeye devam ediyor.

Büyük bir güvenlik sorunu haline gelen bu durum vatandaşların, özellikle de çocukların güvenliğini tehdit ediyor.

Ölüm ve ciddi yaralanmalara neden olan bu durumun son adresi ise Şırnak oldu.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADILAR

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sabah saat 05.00 sıralarında hayvanlarını çobana teslim ettikten sonra evlerine dönen kadınlar, kapılarının önünde başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

3 KADIN HASTANELİK OLDU

Saldırı sonucu yaşları 50 ile 57 arasında değişen 3 kadın el, kol ve baş bölgelerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralı kadınlar, Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DAHA ÖNCE DE BENZER VAKALAR YAŞANDI

Vatandaşlar, ilçede uzun süredir başıboş köpek sorununun yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Daha önce de birçok kez konuyla ilgili uyarılar yapıldığını ifade eden mahalle sakinleri, ilçe genelinde sokaklarda ve mahalle aralarında başıboş köpeklerin dolaşmaya devam ettiğini söyledi.

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BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Büyük bir güvenlik sorunu niteliğindeki bu durum, yetkililerce alınan bir dizi uygulama ile önlenmeye çalışılsa da bazı yerel yönetimlerin bu konu hakkındaki kayıtsızlığı, olumsuz vakaların yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle son günlerde kaydedilen birtakım olumsuz olayda, can kayıpları yaşandı.

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