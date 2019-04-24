Sisi 2030'a kadar görevde kalacak

Mısır'da bdulfettah el-Sisi'ye 2030 vizesi çıktı. Görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaran yasa Mısır halkı tarafından onaylandı.

YÜZDE 88.83 DEĞİŞİKLİKLERİ ONAYLADI

Seçim komisyonu, üç gün süren referanduma katılım oranının yüzde 44.33 olduğunu, katılanların yüzde 88.83'ünün değişiklikleri onayladığını açıkladı. Referanduma katılanların yüzde 11.17'si hayır oyu kullandı.

Komisyon Başkanı Lasheen Ibrahim, devlet televizyonunda sonucu açıkladıktan sonra "Bu (değişiklikler) şu andan itibaren anayasa olarak yürürlükte" dedi ve 23.4 milyondan fazla seçmenin referandumdaki değişiklikleri onayladığını söyledi.

GÖREV SÜRESİ UZADI

Sisi'nin şu anki görev süresini dört yıldan altı yıla çıkaran değişiklikler, 2024'te üçüncü defa seçime girmesine ve bir veya daha fazla sayıda başkan yardımcısı atamasına imkan tanıyacak.

Anayasa değişlikleri ayrıca cumhurbaşkanına adaylar arasından mahkeme başkanı ve savcı atama yetkisi ve Mısır'ın güçlü ordusuna "anayasa ve demokrasiyi" koruma görevi veriyor.

ABD merkezli dış politika düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'te Orta Doğu programının üst düzey üyesi ve yöneticisi Michele Dunne, açıklanan katılım oranının güvenilirliğini sorguladı.

Dunne, "Şu ana kadar kamuya açıklanan en yüksek katılım oranı olan yüzde 44, gerçek verinin bir yansıması olmaktan ziyade (bu referandumu) şu ana kadarki en meşru anayasa referandumu olarak gösterme çabası olabilir." dedi.

Anayasa değişikliklerine karşı çıkan muhalefetin internet üzerinden başlattığı, ancak daha sonra yasaklanan çalışmalar referandumun meşruiyeti hakkında soru işaretleri yarattı. Muhalefet oylama sürecinin demokratik olmadığını ve muhalif görüşlerin ifadesine imkan sağlamadığını belirtti.