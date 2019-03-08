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Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

ABD yönetimi, Mısır'daki idamlarla ilgili ilk resmi açıklamasında "uluslararası hukukun idam cezasına izin verdiğine" vurgu yaparak, söz konusu cezayı "meşru" bulduğunu bildirdi.

AA | 08.03.2019 - 07:57..
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Sisi'nin idamlarını ABD haklı buldu

AA muhabirinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'ya yönelttiği Mısır'daki idamlarla ilgili soruya, üst düzey bir bakanlık yetkilisi yazılı cevap verdi.

Mısır'daki idamlara dair bilgilerinin olduğunu kaydeden yetkili, buna rağmen idam edilen veya hakkında idam cezası verilen kişiler konusunda bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.

HUKUK İDAM CEZASINA İZİN VERİYOR

Bakanlık yetkilisi, Mısır'daki yargı süreçlerine ve idamlara ilişkin herhangi bir kınama ifadesinin yer almadığı açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bir ülkedeki iç hukuka ve uluslararası yükümlülüklere uygun yapıldığı sürece uluslararası hukuk idam cezasına izin vermektedir. Tüm ülkelere, tutuklulara insani muamele yapılmasının ve adil yargılanma haklarının garanti altına alınmasının önemini vurguluyoruz. Mısır yasalarının, idam cezasına çarptırılan şahıslara hukuki ve üst yönetim incelemesi sunduğunun farkındayız."

"MISIR'LA İRTİBATTAYIZ"

Öte yandan Sözcü Yardımcısı Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde, Mısır'daki idamlarla ilgili bir soruya doğrudan yanıt vermemeyi tercih etti.
AA muhabirinin, bakanlığın geçen haftalarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkililerine insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uyguladığı ancak Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını hatırlatması üzerine Palladino, "Mısırlı yetkililerle irtibatta olduklarını" söylemekle yetindi.
Palladino, dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerine karşı olduklarını ve bu konudaki endişelerini dile getirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:
"Gündeme getirdiğiniz bu olaya özel bir yorumum yok ve yanıt vermeden önce daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Ancak, insan hakları ve özgürlüklerinin yanı sıra sağlam bir sivil topluma duyulan ihtiyacı üst düzey kademede vurgulamaya devam ediyoruz."

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