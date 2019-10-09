Şivan Perwer, Suriye'ye girmeyin diye ağlıyor

TSK, Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askerine destek mesajları yağarken malum çevreler de tepki gösteriyor. Onlardan biri de Şivan Perwer oldu.

"BİZ SİZE NE YAPTIK"

Perwer yayınladığı videoda; "Biz size ne yaptık, saldırıyorsunuz. Sizin devletinizi kuran biziz. Yazık değil mi ırkçılar, zalimler. Direneceğiz, en son kalan kişiye kadar direneceğiz. Kürdistan'ı size bırakmayacağız. " ifadelerini kullandı.

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