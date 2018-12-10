Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla E.E. ve M.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda; 2010-2014 yıllarında Sivas'ta, 2014 sonrasında ise İstanbul'da polis mahrem sorumlusu olduğu iddia edilen E.E.'yi İstanbul'da, örgütün Sivas'ta bulunan ve kapatılan yurtlarında müdürlük yapan M.B.'yi ise Adana'da gözaltına aldı.

MAHKEMECE TUTUKLANDI

Kente getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.